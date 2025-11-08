D’un Verre à l’Autre en Terre de Loire

Salle polyvalente, rue du Stade Mareau-aux-Prés Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 12:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Une journée intermédiaire le 8 novembre 2025 entre deux salons (2024 et 2026), organisée en deux temps

– 1er temps de 12h à 17h30 réservé aux adhérents (repas partagé, ateliers d’œnologie, atelier enfants)

– 2è temps à partir de 18h30 ouvert au public spectacle et dîner du terroir

L’Association Livres et Vins en Terre de Loire (LVTL) a organisé son premier Salon du Livre et du Vin en Terre de Loire, les 16 et 17 novembre 2024 à Mareau-aux-Prés. Ce salon a mis à l’honneur des auteurs de tous crus, de l’essai au roman, en passant par l’histoire, la gastronomie et naturellement la littérature vinique.

Des viticulteurs loirétains ont fait découvrir leurs terroirs, leurs productions et proposé de déguster leurs dernières créations.

Le prochain salon est prévu les 21 et 22 novembre 2026.

En attendant LVTL propose au public sa journée du 8 novembre 2025 intitulée d’un Verre à l’Autre en Terre de Loire. .

Salle polyvalente, rue du Stade Mareau-aux-Prés 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 66 44 livresetvins@gmx.com

English :

A unique fair dedicated to books and wines!

German :

Eine neuartige Messe, die Büchern und Weinen gewidmet ist!

Italiano :

Una fiera unica dedicata ai libri e al vino!

Espanol :

Una feria única dedicada a los libros y el vino

L’événement D’un Verre à l’Autre en Terre de Loire Mareau-aux-Prés a été mis à jour le 2025-10-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE