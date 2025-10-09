D’un verre à l’autre Rouen

esplanade Marcel duchamp Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11

Et si vous découvriez Rouen autrement ? Embarquez pour une balade originale au cœur de la ville, rythmée par des dégustations de cocktails inédits ou des mocktails rafraîchissants, inspirés de films de cinéma. Une planche gourmande ou des tapas agrémenteront votre soirée.

À l’occasion de Rouen à Table, chaque barman a imaginé spécialement pour l’événement une création inspiré de films. Une expérience savoureuse qui met à l’honneur le savoir-faire et les talents de Rouen.

Tout commence sur l’Esplanade Marcel Duchamp pour découvrir votre parcours puis en route pour un voyage plein de saveurs ! Trois établissements vous ouvrent leurs portes et vous invitent à partager leur univers, le temps d’une pause festive et conviviale.

Pour enrichir l’expérience, un jeu de questions vous attend. Au menu, des questions sur les cocktails dégustés et quelques clins d’œil au cinéma. Un lot récompensera le gagnant du parcours !

Au fil de votre parcours, vous dégusterez

• Deux cocktails et un mocktail, ou bien trois mocktails selon vos envies

• Une planche ou tapas servie dans l’un des établissements

Plus qu’un simple parcours, D’un verre à l’autre est une invitation à

• Partager un moment festif entre amis ou en famille

• Découvrir de nouvelles adresses rouennaises

• Déguster des créations originales dans une ambiance chaleureuse.

Rendez-vous à partir de 17h30 le jour de votre participation pour récupérer votre kit à l’Office de tourisme, esplanade Marcel Duchamp (à côté du musée des Beaux-Arts)

Il n’y pas de temps défini pour effectuer votre parcours, il est réalisable jusqu’à la fermeture des bars.

Une pièce d’identité pourra vous être demandée au démarrage de votre parcours.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Consommation d’alcool interdite pour les mineurs moins de 18 ans. .

esplanade Marcel duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

