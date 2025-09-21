D’un village disparu à la brasserie Brasserie Storig Schiltigheim

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Patrick Gauger, ancien maître-brasseur, reviendra sur l’histoire de la brasserie Adelshoffen lors d’une visite commentée au sein de la Brasserie Storig.

Brasserie Storig 85 route de Bischwiller 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est Si les premières brasseries alsaciennes datent du XIIIe siècle, elles connaissent leur âge d’or entre 1855 et 1870, durant l’invasion allemande. Grâce aux progrès scientifiques et techniques, la bière passe d’une production artisanale à industrielle. Les brasseurs utilisent aussi la ligne ferroviaire Strasbourg-Paris pour inonder la capitale de leur breuvage.

Lors de l’Exposition universelle de 1867, les brasseurs strasbourgeois remportent toutes les médailles d’or. À l’étroit à Strasbourg, ils s’installent à Cronenbourg, Schiltigheim ou Koenigshoffen. En 1803, on comptait 250 établissements à Strasbourg. Aujourd’hui, les cinq grandes brasseries alsaciennes – toutes situées dans le Bas-Rhin – assurent 60 % de la production nationale.

À côté de cette industrie, la production artisanale renaît via des microbrasseries réparties dans tout le territoire. L’Alsace, héritière de la culture germanique, perpétue aussi la tradition conviviale des Stammtisch et Biergarten. La Brasserie Michel Debus s’inscrit dans cette histoire vivante de la bière alsacienne.

© Ville de Schiltigheim