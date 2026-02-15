D’un vitrail à l’autre Rue du Château Pau

D’un vitrail à l’autre

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Dans le cadre des Journées des Métiers d’art, une visite à deux voix avec une artiste-vitrailliste (Atelier La Mona) et la conférencière Grand Palais Rmn.

Dans le couloir Bernadotte et la chapelle, nous vous proposons un dialogue entre l’artisan d’art, et l’historienne de l’art autour des vitraux historiques (17e et 19e siècle) et des œuvres contemporaines. Une confrontation entre tradition et modernité mais aussi une approche technique de la création et de la restauration des vitraux. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 02 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : D’un vitrail à l’autre

L’événement D’un vitrail à l’autre Pau a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Pau