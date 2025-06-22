PIAF ! LE SPECTACLE – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

PIAF ! LE SPECTACLE Début : 2025-12-19 à 20:00. Tarif : – euros.

PIAF ! LE SPECTACLELE PLUS GRAND SUCCÈS FRANCOPHONE DEPUIS 2015Avec plus de 1000 représentations dans plus de 50 pays, et un million de billets vendus, Piaf !Le Spectacle est le plus grand succès francophone au monde depuis 2015 !Interprété par Nathalie Lermitte, conçu et mis en scène par Gil Marsalla, Piaf !Le Spectacle est unanimement considéré par la famille et les amis d’Edith Piaf comme : …le plus belhommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf… .En deux parties de 45 minutes, Piaf !Le Spectacle raconte la carrière de la chanteuse EDITH PIAF à travers ses chansons inoubliables dans une scénographie originale et des projectionsd’images inédites d’Edith Piaf jamais publiées auparavant.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06