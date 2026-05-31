D’une ancienne maison forte à une belle demeure à la française, découvrez l’histoire de ce lieu, Château de Mardigny, Lorry-Mardigny

D’une ancienne maison forte à une belle demeure à la française, découvrez l’histoire de ce lieu 19 et 20 septembre Château de Mardigny Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement le château de Mardigny, découvrez son histoire, du Moyen Âge jusqu’à nos jours en passant par la nouvelle construction du XVIIIe siècle. Profitez de commentaires à la demande.

Château de Mardigny 6 rue du Château, 57420 Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny 57420 Moselle Grand Est 06 08 22 96 27 À l’origine, il s’agissait d’une place forte à cour fermée. La fortification était flanquée de 4 tours : la grosse tour sud, détruite au cours d’un siège, deux tours rondes et la tour porche d’entrée qui était dotée d’un pont-levis. L’ensemble était protégé par de larges fossés.

Au milieu du XVIIIe siècle, les nouveaux propriétaires, trouvant la forteresse trop austère, la firent raser, tout en préservant tours et douves, et firent construire une belle demeure à la française visible aujourd’hui.

Visitez librement le château de Mardigny, découvrez son histoire, du Moyen Âge jusqu’à nos jours en passant par la nouvelle construction du XVIIIe siècle. Profitez de commentaires à la demande.

© Chateau de Mardigny