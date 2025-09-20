D’une caserne à un Musée en passant par la Ferme de l’Horloge Musée de l’école publique Gennevilliers

D’une caserne à un Musée en passant par la Ferme de l’Horloge Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Musée de l’école publique Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Longtemps l’origine de cette bâtisse fut mystérieuse, jusqu’à ce qu’on connaisse le propriétaire de ce domaine du 18e siècle qui y fit construire cette caserne. A sa mort, le domaine de résidence secondaire en annexe d’usine, vit s’installer un maraîcher qui fit de la caserne la Ferme de l’Horloge. Mais qui fut le personnage qui eut l’idée de construire cette caserne et pour quel usage ? Et qui furent les occupants suivants ? Actuellement la Commune de Gennevilliers qui en est le propriétaire permet au Musée de l’Ecole Publique 92 d’en occuper une partie.

Musée de l’école publique 18 rue Pierre-Timbaud 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 23 6 13 52 https://www.mep92.fr Caserne costruite en 1795, puis ferme maraîchère, après restauration La Ferme de l’Horloge accueille le Musée de l’Ecole Publique 92. Accès par la ligne 13 uo métro, terminus Asnières-Gennevilliers puis tramay T1 (Ou autobus de substitution)

Lignes d’autobus: 138, 178, 166,340: arrêts rond point Pierre Timbaud.

Tramway T1, arrêt Pierre Timbaud

RER C; Gare de Gennevilliers

Conférence

Musée de l’Ecole Publique 92 -Photo de Monique APPY