Crozon

Dune et laisse de mer sur la plage abandonnée

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-14 2026-04-28

Guide animateur nature diplômé, Roger Herrou vous fera découvrir la faune et la flore du milieu marin, les landes, les bois, les marais, les dunes et les falaises du bord de mer.

Dune et laisse de mer sur la plage abandonnée

(100 coquillages, œufs de raie et de requin, plumes etc…)

RDV parking plage de l’Aber Gps-N 48°14’07.45‘’- O 4°26’46.95’’

8€ par personne et 5€ par enfant jusqu’à 12 ans.

Réservations au 06 66 07 59 77 ou par mail herrouroger@gmail.com .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 66 07 59 77

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English : Dune et laisse de mer sur la plage abandonnée

L’événement Dune et laisse de mer sur la plage abandonnée Crozon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime