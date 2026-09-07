D’une friche ferroviaire à une friche mémorielle, La chaîne de la mémoire, Pournoy-la-Chétive

Informations pratiques

D’une friche ferroviaire à une friche mémorielle Dimanche 20 septembre, 09h30 La chaîne de la mémoire Moselle

Inscriptions ouvertes dès le 1er septembre 2026. Contact: lachainedelamemoire@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

L’Espace Robert Hewins Stiles, qui a été inauguré le 16 septembre 2018 et qui est au centre du Parc aux trois nationalités, est installé sur une friche ferroviaire, devenue une friche mémorielle en 2020. C’est un lieu de mémoire qui sera ravivé lors des JEP 2026 avec des visuels qui seront positionnés, afin de retrouver l’histoire qui était racontée lors de son inauguration.

Rendez-vous : Parc aux trois nationalités, sur la voie verte Marly/Pournoy-la-Chétive.

La chaîne de la mémoire 57420 Pournoy-la-Chétive Pournoy-la-Chétive 57420 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lachainedelamemoire@orange.fr »}] Il est possible de raconter le Parc aux trois nationalités et l’histoire de Robert Hewins Stiles à une personne ou à un groupe de personnes qui en font la demande.

L’Espace Robert Hewins Stiles, qui a été inauguré le 16 septembre 2018 et qui est au centre du Parc aux trois nationalités, est installé sur une friche ferroviaire qui est devenue une friche en 2020.…

© Francis Petitdemange