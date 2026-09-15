D’une gare à l’autre Place Carnot Rouen
jeudi 11 mars 2027 · Place Carnot · Rouen
Informations pratiques
Rouen
D’une gare à l’autre
Place Carnot ARNOT Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-11 12:30:00
fin : 2027-03-11 13:30:00
Date(s) :
2027-03-11
En 1843, c’est en grande pompe qu’est inaugurée la première grande ligne française de chemin de fer. Reliant Paris à Rouen, elle a pour terminus Saint-Sever.
Quelques 180 ans plus tard, on prépare le grand retour de la gare de voyageurs sur le site.
Accompagnés d’une guide-conférencière, découvrez la riche histoire qui lie Saint-Sever et le rail.
11 mars à 12h30
Rdv place Carnot
Gratuit, sans inscription .
Place Carnot ARNOT Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
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English : D’une gare à l’autre
L’événement D’une gare à l’autre Rouen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
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