D’une gare à l’autre Place Carnot Rouen

Informations pratiques

Rouen

D’une gare à l’autre

Place Carnot ARNOT Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 12:30:00

fin : 2027-03-11 13:30:00

Date(s) :

2027-03-11

En 1843, c’est en grande pompe qu’est inaugurée la première grande ligne française de chemin de fer. Reliant Paris à Rouen, elle a pour terminus Saint-Sever.

Quelques 180 ans plus tard, on prépare le grand retour de la gare de voyageurs sur le site.

Accompagnés d’une guide-conférencière, découvrez la riche histoire qui lie Saint-Sever et le rail.

11 mars à 12h30

Rdv place Carnot

Gratuit, sans inscription .

Place Carnot ARNOT Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : D’une gare à l’autre

L’événement D’une gare à l’autre Rouen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme