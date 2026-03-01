D’une pierre deux coups au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail Paris

15 ans qu’il se produit sur les scènes notamment parisiennes. Dans ses chansons, du texte, de la musique, des émotions, des voyages, des colères, des histoires, des absurdités, des paysages, de franches rigolades et quelques marrades. Ce 18 mars, dans un cocon pimpant, Bertrand Ferrier revient pour un double tour de chant bilan.

À 19 h, un récital avec les fredonneries qu’il a le plus souvent propulsées.

À 20 h 15, repos pour les spectateurs.

À 21 h, un récital avec des fredonneries qu’il a rarement poussées, ou il y a longtemps voire prescription.

Autour du chanteur-pianiste, des guitaristes de feu, un saxophoniste de folie, un néopianiste énergisant et « le petit mouton noir et frisé de la chanson française » aka Jann Halexander.

On peut venir à un concert ou aux deux. Dans tous les cas, l’ambiance promet d’être électrique et joyeuse ce qui, pour un double concert de chanson avec du texte et de la musique dedans, n’est pas si fréquent.

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 22h15

payant

Tarifs : 30 € les deux concerts (T. R. : 20 €)

| 20 € le concert au choix (T. R. : 10 €)

Public jeunes et adultes.

Théâtre du Gouvernail 5, Passage De Thionville 75019 Paris



Afficher la carte du lieu Théâtre du Gouvernail et trouvez le meilleur itinéraire

