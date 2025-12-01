L’essayiste Nicolas Allard donnera une conférence sur Dune à la bibliothèque en collaboration avec le cinéma L’Épée de bois. Il montrera comment ce chef-d’œuvre des littératures de l’imaginaire a été visionnaire, en conférant dès les années 1960 une importance cruciale aux préoccupations liées à l’écologie et aux intelligences artificielles. Dune illustre la nécessité des résiliences, aussi bien pour un peuple que pour un individu, comme l’illustrent dans le roman la société des Fremen et le personnage de Paul Atréides.

La conférence sera suivie de la projection de Summer Wars au cinéma L’Epée de bois Accueil — Epée de bois (cine-epeedebois.fr)

Sur réservation à partir du 7 janvier.

Pour en savoir plus sur le festival : Les Mycéliades – Festival SF du 31 janvier au 15 février 2026 – (myceliades.com)

Le samedi 07 février 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun