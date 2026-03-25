D’une rive à l’autre – Danses de l’Inde Théâtre Mandapa Paris Samedi 28 mars, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

D’une rive à l’autre de l’Inde, du Kerala à l’Odisha , elles nous invitent à une traversée où les gestes, la poésie et l’émotion deviennent langage.

Deux interprètes d’exception, Brigitte Chataignier et Mahina Khanum, issues de générations différentes, présentent une soirée consacrée à la danse classique indienne, où se répondent deux styles majeurs : le Mohini Attam et l’Odissi.

Alternant leurs danses, elles tissent un parcours sensible entre fluidité ondoyante et lignes sculpturales.

D’une rive à l’autre de l’Inde, du Kerala à l’Odisha , elles nous invitent à une traversée où les gestes, la poésie et l’émotion deviennent langage.

Nourrie de la culture du Kérala, Brigitte Chataignier se forme très tôt au Mohini Attam auprès des maîtres indiennes Kalamandalam Leelamma, Kalamandalam Ksheimavathy et Sri Devi Rajan pendant de longues années. Elle est co-fondatrice de la Compagnie Prana depuis 1995 et se partage entre l’Inde et la France. Elle créé aussi ses propres pièces contemporaines inspirées de la culture indienne. Représentante du Mohini Attam, elle est reconnue « panel artist for Mohiniyattam » par l’ICCR et reçoit en 2023, le « Bharat Mitra Samman- Distinguished Alumni Award ». Ses spectacles sont réputés aussi bien en France qu’en Inde.

Mahina Khanum est danseuse, chorégraphe et professeure de danse Odissi. Elle a été formée par Shankar Behera (Mumbai) et Madhavi Mudgal (New Delhi), après l’obtention d’une bourse d’excellence décernée par le gouvernement indien (ICCR). Son travail s’articule autour de la promotion et de la transmission des arts scéniques indiens, entre programmation artistique (UNESCO, Ambassade de l’Inde…), création chorégraphique (Netflix, TF1, cinéma), recherche (CND, INALCO…) et transmission (CNSAD, CRD de Bobigny…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T22:00:00.000+01:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/dune-rive-a-lautre-danses-de-linde 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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