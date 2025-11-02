D’une seule traite 2 + Le progrès progresse La Chaise Rouge La Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou

Tarif : 13 – 13 – 48 EUR

Début : 2025-11-02 15:00:00

Spectacles « Le progrès progresse », suivi de « D’une seule Traite 2 » proposés à la Chaise Rouge.

1ère partie Le progrès progresse

Le bon vieux temps n’est plus ce qu’il était… Dans les années 2060, André, ancien paysan de plus de 100 ans, nous raconte le monde d’avant. Celui où les machines faisaient le travail toutes seules ; où la technologie ne cessait de progresser ; où l’on avait même mis au point un système obligeant certains agriculteurs tête en l’air à payer leurs factures dans les délais. Bref, un monde parfait…ou presque…juste avant la fin du pétrole, aléa majeur, s’ajoutant au réchauffement climatique, aux multiples pollutions et aux crises économiques persistantes. L’humour omniprésent fait passer la pilule de façon réjouissante.

2ème partie d’une seule traite

« Est-ce que Robert va bien s’habituer chez nous au GAEC ? » Robert, c’est le nouvel associé de Claude et Jean-Paul. C’est un robot de traite, il est là pour leur alléger la tâche… normalement !

Le père de Claude, qui en a vu d’autres, a son avis sur la question ! Et les vaches qu’en pensent-elles ?

Un spectacle tout public qui met en scène avec humour le quotidien de ceux qui font la qualité du lait.

Interprétation Patrick Cosnet et Jacques Montembault

Mise en scène Jean-Luc Placé et Marie Gaulthier .

La Haute Herberie, Pouancé La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Shows « Le progrès progresse », followed by « D’une seule Traite 2 » at La Chaise Rouge.

German :

Aufführungen « Le progrès progresse », gefolgt von « D’une seule Traite 2 », die in La Chaise Rouge angeboten werden.

Italiano :

Le progrès progresse » seguito da « D’une seule Traite 2 » presso La Chaise Rouge.

Espanol :

Le progrès progresse » seguido de « D’une seule Traite 2 » en La Chaise Rouge.

