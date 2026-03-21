D’une terre à l’autre – Contes Théâtre Mandapa Paris Vendredi 27 mars, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Pourquoi certaines personnes sont-elles attirées par les pays lointains au point de quitter maison et famille pour s’installer ailleurs?

Pourquoi certaines personnes sont-elles attirées par les pays lointains au point de quitter maison et famille pour s’installer ailleurs? Ces ‘changeurs de destins’ emportent souvent dans leurs bagages des histoires qui sont transmises des parents aux enfants, puis remodelées par les générations suivantes.

Theresa Amoon, d’origine libanaise, née et élevée à l’étranger, raconte des histoires qui ont voyagé entre l’ancien et le nouveau monde, entre le Moyen-Orient et l’Occident, celles qui tissent le petit et grand quotidien. Ici les contes traditionnels et les récits de vie se reflètent et se répondent, apportant ainsi un regard sur tous ceux qui ont osé un jour franchir le seuil de leur porte…

Theresa prend le chemin du conte en 1992. Elle est invitée à raconter dans des festivals en Europe, Afrique, Asie, Moyen-Orient, et Amérique. Accompagnée par des musiciens ou s’accompagnant de ses propres instruments, elle fait rencontrer contes traditionnels, légendes, épopées et récits de vie dans un même souffle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T22:00:00.000+01:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/dune-terre-a-lautre-contes 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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