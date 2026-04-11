D’une utopie à l’autre Nîmes
D’une utopie à l’autre Nîmes vendredi 17 avril 2026.
Nîmes
D’une utopie à l’autre
4 rue Maubet Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-05-17 21:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Exposition personnelle à la Galerie 4 barbier à Nîmes de l’artiste peintre Pierre Rustico
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4 rue Maubet Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 6 41 97 48 78 galerie.4barbier@free.fr
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English :
Solo exhibition at Galerie 4 barbier in Nîmes by painter Pierre Rustico
L’événement D’une utopie à l’autre Nîmes a été mis à jour le 2026-04-05 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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