Nîmes

D’une utopie à l’autre

4 rue Maubet Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-05-17 21:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Exposition personnelle à la Galerie 4 barbier à Nîmes de l’artiste peintre Pierre Rustico

.

4 rue Maubet Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 6 41 97 48 78 galerie.4barbier@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solo exhibition at Galerie 4 barbier in Nîmes by painter Pierre Rustico

L’événement D’une utopie à l’autre Nîmes a été mis à jour le 2026-04-05 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes