D’une vie à l’autre Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes 25 novembre – 20 décembre Ille-et-Vilaine

entrée libre

Portraits et histoires de jeunes retraités actifs libérés : comment donner la parole et s’exprimer sur cette période de la vie ?

Du pot de départ au bénévolat actif, de la vie affective aux questionnements sur la fin de vie, c’est à travers une déambulation photographique et sonore que les protagonistes vous invitent à les rencontrer et partager leurs ressentis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91