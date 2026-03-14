D’une voie ferrée à un corridor naturel

Mairie Manre Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Munis de bonnes chaussures, cheminez le long du vaste camp militaire de Suippes et partez à la découverte des orchidées sauvages et des papillons de cette ancienne voie ferrée.Prévoir des chaussures de marcheGratuit et ouvert à tous lieu de RDV communiqué lors de l’inscriptionOrg. Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

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Mairie Manre 08400 Ardennes Grand Est +33 6 70 03 82 88 secretariat@cen-champagne-ardenne.org

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English :

Equipped with good shoes, take a walk along the vast Suippes military camp and discover the wild orchids and butterflies of this former railroad line.Bring walking shoesFree and open to all meeting point given on registrationOrg. Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

L’événement D’une voie ferrée à un corridor naturel Manre a été mis à jour le 2026-03-12 par Ardennes Tourisme