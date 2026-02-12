Dunes et étangs de Trévignon Concarneau

Dunes et étangs de Trévignon

Trévignon Concarneau Finistère

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Le site naturel protégé du Conservatoire du littoral des dunes et étangs de Trévignon, abrite de nombreuses espèces remarquables. Quelles sont donc ces fleurs qui poussent sur la dune? Et ces oiseux posés sur l’étang?

Durée 2h

Prêt de jumelles. A partir de 7 ans.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .

Maison du littoral à Trévignon Concarneau 29900 Finistère Bretagne

English : Dunes et étangs de Trévignon

