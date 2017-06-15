Dunes et étangs de Trévignon Concarneau
Dunes et étangs de Trévignon Concarneau mercredi 25 mars 2026.
Dunes et étangs de Trévignon
Maison du littoral à Trévignon Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 10:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Le site naturel protégé du Conservatoire du littoral des dunes et étangs de Trévignon, abrite de nombreuses espèces remarquables. Quelles sont donc ces fleurs qui poussent sur la dune? Et ces oiseux posés sur l’étang?
Durée 2h
Prêt de jumelles. A partir de 7 ans.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .
Maison du littoral à Trévignon Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Dunes et étangs de Trévignon
L’événement Dunes et étangs de Trévignon Concarneau a été mis à jour le 2026-03-02 par OTC CCA