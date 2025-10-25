Dunes et étangs de Trévignon Trégunc
Dunes et étangs de Trévignon
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 12:00:00
2025-10-25
Le site naturel protégé du conservatoire du littoral des dunes et étangs de Trévignon abrite de nombreuses espèces remarquables. Quelles sont donc ces fleurs qui poussent sur la dune? Et ces oiseaux posés sur l’étang?
Sans inscription, RDV à la maison du littoral.
Durée 2h
Si vous avez des jumelles, apportez les. .
Maison du littoral Trévignon Trégunc 29910 Finistère Bretagne
