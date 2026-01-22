Dunes Sauvages Plouharnel

Dunes Sauvages

Sables Blancs Plouharnel Morbihan

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-02-04

2026-02-04

La baie de Quiberon n’est pas connue que pour la qualité de ses huîtres. Elle est aussi une zone de quiétude et d’alimentation pour des milliers d’oiseaux migrateurs hivernants.

Bernaches cravant, limicoles, laridés… à observer lors d’une balade le long des rivages et des parcs ostréicoles.

(dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides

(places limitées)

animation@gavres-quiberon.fr

06 47 89 59 80

Merci d’indiquer un numéro de téléphone à l’inscription (afin de vous joindre pour le lieu exact de rendez-vous et de vous prévenir en cas d’annulation météo). .

Sables Blancs Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

