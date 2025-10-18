Dunkerque répare (avec les 12 Repair café du Dunkerquois et environs) Halle aux sucres Dunkerque

Dunkerque répare (avec les 12 Repair café du Dunkerquois et environs) Samedi 18 octobre, 10h00 Halle aux sucres Nord

inscription obligatoire au 06 85 05 99 07 ou par mail à reduction.dechet@cud.fr (laisser un numéro de téléphone à votre demande pour qu’on puisse vous rappeler et confirmer le rendez vous)

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Electro menager, ordinateur,couture, Hifi, outillage de jardinage et de bricomage, machine à coudre, horlogerie sont des exemples de ce qui pourra y etre réparé. Pour faciliter l’organisation,merci de préciser la marque et le type de materiel ainsi que la nature de la panne à la demande d’inscription.

Liste des repair café participants: Bourbourg, Grande Synthe, Grand-Fort Philippe, Bray-Dunes, Dunkerque (Halle aux sucres), Dunkerque (Timonerie), Loon-Plage, Cappelle la grande, Coudekerque- Branche, Leffrinckoucke, Tétéghem, Fort-Mardyck.

Halle aux sucres 9003 Route du Quai Freycinet Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 06 85 05 99 07 reduction.dechet@cud.fr Adresse précise : 9003 Route du Quai Freycinet 3 Môle 1 Dunkerque

L’association des bénévoles des Repair café de Dunkerque va participer, avec des bénévoles des 12 RC du Dunkerquois, à cet événement qui se déroulera à la halle aux sucres à Dunkerque repair-café hauts de France réparent