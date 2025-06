DUO 2 VISITES GUIDÉES DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT À L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE – Saint-Guilhem-le-Désert 2 juillet 2025 07:00

Tarifs préférentiels pour les deux visites le même jour, 10€ par personne au lieu de 18€ !

Vous êtes curieux et grand amateur de patrimoine ?

Pensez à cumuler la visite de Saint-Guilhem-le-Désert, dans la matinée avec celle de l’ancienne abbaye d’Aniane dans l’après-midi.

10h30 Commencez par la visite de Saint-Guilhem-le-Désert, village médiéval avec son abbaye de Gellone, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Durée 1h30

14h30: Poursuivez votre journée découverte avec la visite de l’ancienne abbaye d’Aniane, au passé mouvementé, de sa fondation par Saint-Benoît d’Aniane à sa transformation en Maison centrale puis en lieu de vie pour jeunes délinquants. Durée 2h

Entre les deux visites, vous pouvez déjeuner dans un des restaurants de Saint-Guilhem-le-Désert ou Aniane.

Visite déconseillée au moins de 16 ans.

Réservation obligatoire. .

English :

Special rates for both visits on the same day, 10? per person instead of 18?!

Curious about heritage?

Consider combining a visit to Saint-Guilhem-le-Désert in the morning with one to the ancient abbey of Aniane in the afternoon.

German :

Ermäßigte Preise für beide Besuche am selben Tag: 10? pro Person statt 18?

Sie sind neugierig und lieben das Kulturerbe?

Dann sollten Sie den Besuch von Saint-Guilhem-le-Désert am Vormittag mit dem Besuch der ehemaligen Abtei von Aniane am Nachmittag kombinieren.

Italiano :

Tariffe speciali per entrambe le visite nello stesso giorno, 10€ a persona invece di 18€!

Siete appassionati di patrimonio culturale?

Considerate la possibilità di combinare la visita di Saint-Guilhem-le-Désert al mattino con quella dell’antica abbazia di Aniane nel pomeriggio.

Espanol :

Tarifas especiales para las dos visitas en el mismo día, ¡10? por persona en lugar de 18?

¿Es usted un curioso apasionado del patrimonio?

Considere la posibilidad de combinar su visita a Saint-Guilhem-le-Désert por la mañana con la de la antigua abadía de Aniane por la tarde.

