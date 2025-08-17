Duo acoustique « Sous le chêne » Lac d’Artouste Laruns
Duo acoustique « Sous le chêne » Lac d’Artouste Laruns dimanche 17 août 2025.
Duo acoustique « Sous le chêne »
Lac d’Artouste Cabane des 3 oursons Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-17
Profitez d’un moment musical au lac d’Artouste à la cabane des 3 oursons avec le duo acoustique « sous le chêne » .
Lac d’Artouste Cabane des 3 oursons Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@artouste.fr
English : Duo acoustique « Sous le chêne »
German : Duo acoustique « Sous le chêne »
Italiano :
Espanol : Duo acoustique « Sous le chêne »
L’événement Duo acoustique « Sous le chêne » Laruns a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées