Duo Airelle Besson et Lionel Suarez Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Duo Airelle Besson et Lionel Suarez
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Tarif : – –
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
À partir de 10 ans
En partenariat avec Jazz à la Sout’
Compositrice et trompettiste de jazz virtuose, Airelle Besson illumine les scènes européennes. Elle dialogue ici avec l’accordéoniste Lionel Suarez, devenu l’instrumentiste incontournable qui a réhabilité l’accordéon en interfaces fécondes pour toutes les musiques. Le résultat donne des compositions où se mélangent esprit dansant et jeu complice. .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com
