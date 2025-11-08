Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Duo Airelle Besson et Lionel Suarez
Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Duo Airelle Besson et Lionel Suarez Théâtre Jean Lurçat Aubusson samedi 8 novembre 2025.

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

2025-11-08

À partir de 10 ans
En partenariat avec Jazz à la Sout’
Compositrice et trompettiste de jazz virtuose, Airelle Besson illumine les scènes européennes. Elle dialogue ici avec l’accordéoniste Lionel Suarez, devenu l’instrumentiste incontournable qui a réhabilité l’accordéon en interfaces fécondes pour toutes les musiques. Le résultat donne des compositions où se mélangent esprit dansant et jeu complice.   .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine   resa@snaubusson.com

