Duo Airelle Besson et Lionel Suarez Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Duo Airelle Besson et Lionel Suarez

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

À partir de 10 ans

En partenariat avec Jazz à la Sout’

Compositrice et trompettiste de jazz virtuose, Airelle Besson illumine les scènes européennes. Elle dialogue ici avec l’accordéoniste Lionel Suarez, devenu l’instrumentiste incontournable qui a réhabilité l’accordéon en interfaces fécondes pour toutes les musiques. Le résultat donne des compositions où se mélangent esprit dansant et jeu complice. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com

