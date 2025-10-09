Duo Amasis Théâtre d’Auxerre Auxerre

Duo Amasis Théâtre d'Auxerre Auxerre jeudi 9 octobre 2025.

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

2025-10-09

2025-10-09

Deux timbres pour un vaste éventail de possibles, déplié entre les sonorités des cordes du violoncelle réputées proches de la voix humaine et la brillance du saxophone. Dans cet espace musical contrasté, le duo révèle un répertoire éclectique qui croise des œuvres baroques (Jean-Sébastien Bach, Marin Marais), classiques (étonnante sonate pour basson et violoncelle de Mozart) ou contemporaines, telle le Madre d’Alexandre Ouzounoff. Une rencontre musicale inouïe qui se proposera aussi comme un moment de chaleureuse complicité avec le public. .

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

