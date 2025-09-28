Duo Amasis Rue de la Voie Neuve Beine
Duo Amasis Rue de la Voie Neuve Beine dimanche 28 septembre 2025.
Duo Amasis
Rue de la Voie Neuve Eglise Notre-Dame Beine Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
L’association Beines Sauvegarde Son Patrimoine organise un concert avec le Duo Amasis, composé d’une violoncelliste et d’une clarinettiste.
Le programme proposera des œuvres classiques et contemporaines, dans un cadre propice à la découverte musicale. .
Rue de la Voie Neuve Eglise Notre-Dame Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-beines@wanadoo.fr
English : Duo Amasis
German : Duo Amasis
Italiano :
Espanol :
L’événement Duo Amasis Beine a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois