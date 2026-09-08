UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Locquénolé

Duo Ann Gil en concert Locquénolé

dimanche 25 octobre 2026 · Locquénolé

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Salle du préau
Ville
29670 Locquénolé
Département
Finistère
Tarif

Locquénolé

Duo Ann Gil en concert

Salle du préau Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 18:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Un air d’Amérique va résonner à Locquénolé

Venez découvrir Duo Anjou pour un concert mêlant musique traditionnelle américaine, bluegrass et chansons françaises.

Participation libre au chapeau

On vous attend nombreux !   .

Salle du préau Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 72 21 15 

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English :

L’événement Duo Ann Gil en concert Locquénolé a été mis à jour le 2026-09-08 par OT BAIE DE MORLAIX