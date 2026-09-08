AGENDA · Locquénolé
Duo Ann Gil en concert Locquénolé
dimanche 25 octobre 2026 · Locquénolé
Informations pratiques
Locquénolé
Duo Ann Gil en concert
Salle du préau Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 18:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Un air d’Amérique va résonner à Locquénolé
Venez découvrir Duo Anjou pour un concert mêlant musique traditionnelle américaine, bluegrass et chansons françaises.
Participation libre au chapeau
On vous attend nombreux ! .
Salle du préau Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 72 21 15
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English :
L’événement Duo Ann Gil en concert Locquénolé a été mis à jour le 2026-09-08 par OT BAIE DE MORLAIX