Duo Araëlle Eglise de Saint Didier sur Doulon Saint-Didier-sur-Doulon

samedi 18 juillet 2026 · Eglise de Saint Didier sur Doulon · Saint-Didier-sur-Doulon

Informations pratiques

Saint-Didier-sur-Doulon

Duo Araëlle

Eglise de Saint Didier sur Doulon 2 place de l’Eglise Saint-Didier-sur-Doulon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre des 11èmes musicales saindriéroises venez découvrir le duo Araëlle Celtic Essence au coeur d’un voyage en direction des îles du Nord.

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Eglise de Saint Didier sur Doulon 2 place de l’Eglise Saint-Didier-sur-Doulon 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 43 59

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English :

As part of the 11th annual Saindrié Music Festival, come discover the duo Arabelle: Celtic Essence on a journey to the Northern Isles.

L’événement Duo Araëlle Saint-Didier-sur-Doulon a été mis à jour le 2026-07-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier