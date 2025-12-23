Duo Bardon-Malod à Venizy !, Rue du Donjon Venizy

Duo Bardon-Malod à Venizy !

Début : 2026-01-11 15:30:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

2026-01-11

Hors Saison Musicale vous invite au concert du duo Bardon-Malod à la Maison de la Culture de Venizy, pour un voyage à travers les mélodies et les opéras…

Au programme

Reynaldo Hahn (1874-1947)

L’heure Exquise

Adolphe Adam (1803-1856)

Giselle

Enrique Granados (1867-1916)

Danse Espagnole Andalouse

Georges Bizet (1838-1875)

Carmen, en vain pour éviter

Claude Debussy (1862-1918)

Beau soir

Nuit d’étoiles

André Caplet (1878-1925)

Divertissement à l’Espagnole

Max Reger (1873-1916)

Suite en sol mineur, 4 mouvements

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Samson et Dalila, Mon coeur s’ouvre à toi

Léo Delibes (1836-1891)

Coppélia, “La paix”

Henriette Renié (1875-1956)

Contemplation

Fermo Bellini (1804-1865)

Nocturne .

