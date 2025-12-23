Duo Bardon-Malod à Venizy !, Rue du Donjon Venizy
Rue du Donjon Maison de la Culture Venizy
Début : 2026-01-11 15:30:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
2026-01-11
Hors Saison Musicale vous invite au concert du duo Bardon-Malod à la Maison de la Culture de Venizy, pour un voyage à travers les mélodies et les opéras…
Au programme
Reynaldo Hahn (1874-1947)
L’heure Exquise
Adolphe Adam (1803-1856)
Giselle
Enrique Granados (1867-1916)
Danse Espagnole Andalouse
Georges Bizet (1838-1875)
Carmen, en vain pour éviter
Claude Debussy (1862-1918)
Beau soir
Nuit d’étoiles
André Caplet (1878-1925)
Divertissement à l’Espagnole
Max Reger (1873-1916)
Suite en sol mineur, 4 mouvements
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Samson et Dalila, Mon coeur s’ouvre à toi
Léo Delibes (1836-1891)
Coppélia, “La paix”
Henriette Renié (1875-1956)
Contemplation
Fermo Bellini (1804-1865)
Nocturne .
Rue du Donjon Maison de la Culture Venizy 89210
