Duo Bassma Maison des Francophonies Limoges Limoges samedi 4 octobre 2025.

11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonies, le Duo Bassma propose de découvrir l’album « À la croisée des Mémoires ».

Un répertoire de musique aux couleurs de l’Orient et du Maghreb alliant sonorités traditionnelles et compositions actuelles. Fortement inspiré par l’intensité et la générosité de la musique et de la poésie arabe Mahmoud Darwich, Adonis, Youssef Al Khal… Bassma signifie selon les sources sourire ou empreinte . Qu’importe, les deux mots collent bien à ce duo, même si l’empreinte résume bien la trace que les sonorités traditionnelles diffusent dans son répertoire mais aussi celle que les compositions du duo déposent chez ceux qui écoutent sa musique. .

11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

