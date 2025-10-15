Duo Berisa Bayonne Cité des Arts Bayonne

Bayonne Cité des Arts 3 avenue Jean Darrigrand Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Accordéons d’Europe centrale le Duo Berisa joue Arvo Pärt, Ligeti, Ying Wang.

Dans le cadre du programme Haizebegigazte qui encourage la jeune création musicale au Pays-Basque, le festival Haizebegi invite le duo Berisa formé de deux virtuoses Petra Jurisa et Bela Brichzin venus se perfectionner auprès des professeurs d’accordéon du Conservatoire Supérieur du Pays-Basque Musikene. Ils sont lauréats du Concours de musique de chambre Musikene 2025. Le duo interprète un programme composé de pièces de styles variés, allant du baroque au contemporain, en passant par les transcriptions des oeuvres de Soler, Ligeti, Qessmann et Staniland. Pour le festival Haizebegi, ils ont mis en chantier une transcription de Fratres du compositeur estonien Arvo Pärt, une oeuvre composée en 1977 qui peut être interprétée par tous types d’instruments. .

