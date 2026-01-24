DUO BERNOT-LUCIANI AMÉRIQUES Montaigut-sur-Save

DUO BERNOT-LUCIANI AMÉRIQUES

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save

Profitez d’un concert remarquable à l’espace Tribuche de Montaigut-sur-Save !

Concert Guitares (Daniel Bernot) & Percussions (Dario Luciani). Un itinéraire musical entre airs & danses d’Amérique du Nord, du Sud et Caraïbes (USA, Cuba, Brésil, Argentine, Vénézuela, Paraguay…). Un vaste continent riche en rythmes et styles mélodiques envoûtants. Des folklores imaginaires. Guitares et Percussions dans un dialogue libre, la note bleue de nos envies… 0 .

