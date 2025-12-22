Duo Bertolino Le Gac, Ciné Breiz Rostrenen
Duo Bertolino Le Gac, Ciné Breiz Rostrenen dimanche 15 février 2026.
Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2026-02-15 15:30:00
2026-02-15
Un spectacle unique et passionnant, un voyage en images et musiques live !!!
Org. La Grande Boutique .
Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Rostrenen 22110 Côtes-d'Armor Bretagne
