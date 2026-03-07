Duo Blue Magenta en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz et Pop Le chateau de Labastide Marnhac Labastide-Marnhac Vendredi 3 avril, 20h30 15

Le Folk Club de Cahors présente son concert mensuel le vendredi 3 avril au Château de Labastide-Marnhac avec Duo Blue Magenta en tête d’affiche, avec du Jazz et Pop.

Le duo Blue Magenta est constitué de Murielle SAPALY au chant et Jean-Marie LEFEBVRE au piano.

Un mélange de couleurs aux tons chauds, une palette musicale basée sur des incontournables de la chanson française, des standards de jazz ainsi que des tubes de la Pop. Stormy Weather, Comment te dire adieu, Le jazz et la java, Bésame Mucho, La symphonie des éclairs… Les chansons majeures ou presques oubliées cotoient des standards qui trouvent leur place naturellement dans ce programme où la poésie apporte aux mélodies, la musique à l’émotion et au souvenir.

Leur complicité humaine et musicale procurent une certaine chaleur et singularité à leur récital.

Comme d’habitude au Folk Club, il y aura une série d’artistes locaux à régaler le public pendant la première partie du concert – entre autres Didier Gaillien, un nouveau trio de Fred Jouglas et l’organisateur du club, Michel Griffin.

L’entrée est à 15 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.

folkclubcahors@gmail.com 06 86 06 85 83

Le chateau de Labastide Marnhac 46090 Labastide Marnhac



