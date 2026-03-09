Duo Blue Magenta en concert pour le Folk Club de Cahors

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Le duo Blue Magenta est constitué de Murielle SAPALY au chant et Jean-Marie LEFEBVRE au piano.

Un mélange de couleurs aux tons chauds, une palette musicale basée sur des incontournables de la chanson française, des standards de jazz ainsi que des tubes de la Pop.Stormy Weather, Comment te dire adieu, Le jazz et la java, Bésame Mucho, La symphonie deséclairs…Les chansons majeures ou presques oubliées cotoient des standards qui trouvent leur place naturellement dans ce programme où la poésie apporte aux mélodies, la musique à l'émotion et au souvenir

Le duo Blue Magenta est constitué de Murielle SAPALY au chant et Jean-Marie LEFEBVRE au piano.

Un mélange de couleurs aux tons chauds, une palette musicale basée sur des incontournables de la chanson française, des standards de jazz ainsi que des tubes de la Pop.Stormy Weather, Comment te dire adieu, Le jazz et la java, Bésame Mucho, La symphonie deséclairs…Les chansons majeures ou presques oubliées cotoient des standards qui trouvent leur place naturellement dans ce programme où la poésie apporte aux mélodies, la musique à l'émotion et au souvenir. Leur complicité humaine et musicale procurent une certaine chaleur et singularité à leur récital. Comme d'habitude au Folk Club, il y aura une série d'artistes locaux à régaler le public pendant la première partie du concert entre autres Didier Gaillien, un nouveau trio de Fred Jouglas et l'organisateur du club, Michel Griffin.

.

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Blue Magenta duo consists of Murielle SAPALY on vocals and Jean-Marie LEFEBVRE on piano.

A warm-toned blend of colors, a musical palette based on French chanson essentials, jazz standards as well as Pop hits.Stormy Weather, Comment te dire adieu, Le jazz et la java, Bésame Mucho, La symphonie deséclairs…Major or almost-forgotten songs sit alongside standards that find their natural place in this program where poetry brings melodies, music brings emotion and memories

L’événement Duo Blue Magenta en concert pour le Folk Club de Cahors Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Cahors Vallée du Lot