Duo Brady et l’Orchestre National de Jazz Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Duo Brady et l’Orchestre National de Jazz

Jeudi 2 juillet 2026 à partir de 20h et à partir de 21h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Marseille Jazz œuvre en coopération avec ses partenaires, son territoire et son public pour être moteur de transition dans le secteur culturel tout en conservant son exigence artistique et son engagement humain.

Deux merveilleux artistes, lié·es par leurs instruments et par leur passion de l’improvisation, il et elle tissent des kyrielles d’histoires. Il et elle vous invitent sur leur navire pour une traversée inventive à travers des univers musicaux et émotionnels immenses. Pourtant tout est fluide, joyeux, inspiré.



Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien·nes émergent·es de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Fondation BNP Paribas, de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du CNM, de la SPPF, et de l’Institut Français. .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Marseille Jazz ?works in cooperation with its partners, its region and its public to be a driving force for transition in the cultural sector, while maintaining its high artistic standards and human commitment.

L’événement Duo Brady et l’Orchestre National de Jazz Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille