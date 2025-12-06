DUO BRADY : La vie d’après Lavoir Moderne Parisien Paris

DUO BRADY : La vie d’après Samedi 6 décembre, 17h00, 20h30 Lavoir Moderne Parisien Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T17:00:00 – 2025-12-06T18:15:00

Fin : 2025-12-06T20:30:00 – 2025-12-06T22:00:00

Duo Brady

Duo de violoncelles

Jazz / musiques actuelles

Depuis leur rencontre en 2010, Michèle Pierre et Paul Colomb n’ont cessé de jouer ensemble, et de leurs conversations ludiques est progressivement né le Duo Brady. Dans La Vie d’après, un répertoire en forme de rêverie sur nos futurs possibles, ils font cohabiter une certaine mélancolie avec l’espoir et la fête. Chaque morceau correspond à un scénario fantastique : contempler les premiers humains boire un verre sur Mars, danser en boîte de nuit parmi les androïdes… Tout ce qui faisait déjà la saveur du duo — la rondeur lyrique, l’improvisation virtuose, l’évidence du dialogue — est augmenté d’une dimension nouvelle, inspirée par la techno acoustique, le rock progressif et la pop contemplative. Place au corps, à la danse et à la transe, comme pour avancer ensemble sur les allées d’un avenir incertain.

© Raphaëlle Tchamitchian

DUO BRADY – Paul COLOMB & Michèle PIERRE a été soutenu par la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide au projet en 2025

Lavoir Moderne Parisien 35 rue léon 75018 Paris 75018 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lasemaineclassiquedulavoir.com »}]

Concert du Duo Brady, duo de violoncelles, à La Semaine Classique du Lavoir – jazz et techno duo brady violoncelle

© Zoé Cavaro