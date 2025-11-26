DUO BRADY : La vie d’après Paul B Massy

DUO BRADY : La vie d’après Mercredi 26 novembre, 20h30 Paul B Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T20:30:00 – 2025-11-26T21:00:00

Fin : 2025-11-26T20:30:00 – 2025-11-26T21:00:00

“Il faut beaucoup de travail et de talent pour donner une telle impression de liberté.” (Jazz Magazine)

Depuis leur rencontre en 2010, Michèle Pierre et Paul Colomb n’ont cessé de jouer ensemble, et de leurs conversations ludiques est progressivement né le Duo Brady. Formés en classique et en jazz, ouverts sur toutes sortes de territoires musicaux, ils se construisent un chemin bien à eux, tissé de poésie, d’élégance et d’une certaine malice. Après un premier album remarquable de finesse (Plaines, 2020), ils ont puisé dans la science-fiction pour imaginer La Vie d’après, un répertoire post-Covid en forme de rêverie sur nos futurs possibles. D’une douce valse sentimentale à un morceau de techno endiablé ou une montée en puissance digne du meilleur film post-apocalyptique, chaque morceau correspond à un scénario fantastique : contempler les premiers humains boire un verre sur Mars, vivre dans un état totalitaire, danser en boîte de nuit parmi les androïdes…

Tout ce qui faisait déjà la saveur du duo — la rondeur lyrique, l’improvisation virtuose, l’évidence du dialogue — est augmenté d’une dimension nouvelle, inspirée par la techno acoustique (Cabaret contemporain), le rock progressif (Godspeed You! Black Emperor) et la pop contemplative (London Grammar). Les deux violoncellistes opèrent un tournant vers les musiques actuelles via des modes de jeux empruntés au synthé et aux machines, qui coexistent de manière toujours très libre, auxquels s’ajoutent différents éléments de chorégraphie. Poussant les instruments dans leurs retranchements, ils transforment la scène en laboratoire, et font cohabiter une certaine mélancolie pop avec l’espoir et la fête. Dans La Vie d’après, place au corps, à la danse et à la transe, comme pour avancer ensemble sur les allées d’un avenir incertain.

https://www.duobrady.com

Raphaëlle Tchamitchian

DUO BRADY – Paul COLOMB & Michèle PIERRE a été soutenu par la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide au projet en 2025

Paul B 6 Allée de Québec, 91300 Massy Massy 91300 Quartier Atlantis Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://paul-b.fr/evenements/yaron-herman-quartet/ »}] [{« link »: « https://www.duobrady.com »}]

Concert du Duo Brady, duo de violoncelles entre jazz et musiques actuelles Duo Brady violoncelle

© Zoé Cavaro