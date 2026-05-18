Duo Cabaret / Delarozière Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 20:30 –

Gratuit : non 5 – 15 € 5 – 15 €

Concert présenté dans le cadre de l’événement Cœur de Printemps Victoria Delarozière aime les histoires. Elle les écrit, les chante, les danse, les fait voyager, son accordéon sur le dos. Son spectacle « Troc de chansons » est né d’un tour de France en troc de chansons, initié pendant le confinement… D’ailleurs, ce n’est pas vraiment un spectacle, c’est une racontade, un concert, ou plutôt un témoignage musical de son voyage. Sur sa route, elle a rencontré Étienne Cabaret : paysan, clarinettiste et sonneur, il improvise autant qu’il traditionne dans son centre Bretagne natal. Après plus de 5000 kms parcourus, des folles rencontres et d’incroyables échanges musicaux, ils livrent aujourd’hui un concert à coeur ouvert, où se mêlent petites perles rares, créations maison et ovnis musicaux, anecdotes, chansons de grands-mères, en patois paysan, en créole, en cajun, en castillan… Venez gouter à cette itinérance musicale, chantée avec impertinence et plaisir non dissimulé. Après le concert, les deux musicien·ne·s inviteront le public à troquer des chansons, dans les alcôves de la terrasse de Portevent. Distribution : Victoria Delarozière : accordéon, voix ; Etienne Cabaret : clarinette

Portevent Nantes 44000



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