Duo Cabaret – Delaroziere Troc de chansons Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 19:30 –

Gratuit : non Tarif libre à partir de 13 euros – Gratuit jusqu’à 14 ans – Carte blanche 6 euros (sur justificatif) Prix libre à partir de 13 euros – Gratuit jusqu’à 14 ans – Carte blanche 6 euros (sur justificatif)Réservations sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/une-autre-scene/evenements/victoria-delaroziereEn réservant sur HelloAsso, vous participerez au tirage au sort pour bénéficier du remboursement de votre place !ou par mail à uneautrescene@gmail.com ou par téléphone 0766423020 ou billetterie sur place Tout public

Lui, Etienne Cabaret, est paysan, clarinettiste et sonneur, il improvise autant qu’il traditionne dans son centre Bretagne natal. Elle, Victoria Delarozière, est accordéoniste et chanteuse, fabricante et récolteuse. Un concert intimiste mêlant récits de voyage, chansons de tradition et créations.Buffet partagé après le concert, chacun peut apporter quelque chose à boire, ou à manger, s’il le souhaite.Ouverture des portes à 18h45.

Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES Nantes 44300

0766423020 https://www.helloasso.com/associations/une-autre-scene/evenements/victoria-delaroziere



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