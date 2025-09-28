Duo Canopée Pauline Ngolo au violoncelle et Laura Rouy à la guitare Saint-Gervais-sur-Couches

Eglise St Prothais et St Gervais de Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Le Duo Canopée est né de la rencontre entre la guitariste Laura Rouy et la violoncelliste

Pauline Ngolo lors de leurs études au Conservatoire d’Amsterdam puis en Suisse à Zürich et Bâle. Guidées par l’enseignement et l’inspiration de musiciens de renommée

internationale tels que Gabriel Bianco, Pablo Márquez, Martina Schucan, Maarten Mostert, Michel Dispa, Izhar Elias et Atanas Ourkouzounov, elles décident d’explorer ensemble les sonorités originales et contrastées de leurs instruments.

Les deux musiciennes nous proposent un voyage musical tout en contrastes, doux et léger mais aussi plein de fougue et de caractère aux couleurs audacieuses et aux mélodies envoûtantes. .

Eglise St Prothais et St Gervais de Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 45 54 32 amisstgervais@gmail.com

