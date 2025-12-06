Duo chansonnier Guinguette toi-même ! salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère

Duo chansonnier Guinguette toi-même !

salle des fêtes Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

21h. D’ici et d’ailleurs, du vieux temps à aujourd’hui, avec un accordéon complice de toutes les parties, des chansons, Mélo et Malou en ont plein la caboche !Participation libre

Le Café Léon a la joie d’accueillir le duo de Guinguette toi-même !

Mélo & Malou, un duo chansonnier joyeusement déluré, bien décidé à nous faire sourire et bouger !

D’ici et d’ailleurs, du vieux temps à aujourd’hui, avec un accordéon complice de toutes les parties, des chansons, elles en ont plein la caboche !

Et sous leurs doigts elles se transforment en invitation à se retrouver, chanter ensemble, et s’embarquer dans une valse à mille temps ou une farandole frivole….

Sur réservation. Adhésion à l’association requise. .

salle des fêtes Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon24.org

English : Duo chansonnier Guinguette toi-même !

21h. From here to there, from the old days to the present day, with an accordion playing all the parts, Mélo and Malou have a lot of songs up their sleeves!

