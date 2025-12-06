Duo chansonnier Guinguette toi-même ! salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère
21h. D’ici et d’ailleurs, du vieux temps à aujourd’hui, avec un accordéon complice de toutes les parties, des chansons, Mélo et Malou en ont plein la caboche !Participation libre
Le Café Léon a la joie d’accueillir le duo de Guinguette toi-même !
Mélo & Malou, un duo chansonnier joyeusement déluré, bien décidé à nous faire sourire et bouger !
D’ici et d’ailleurs, du vieux temps à aujourd’hui, avec un accordéon complice de toutes les parties, des chansons, elles en ont plein la caboche !
Et sous leurs doigts elles se transforment en invitation à se retrouver, chanter ensemble, et s’embarquer dans une valse à mille temps ou une farandole frivole….
Sur réservation. Adhésion à l’association requise. .
salle des fêtes Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon24.org
English : Duo chansonnier Guinguette toi-même !
21h. From here to there, from the old days to the present day, with an accordion playing all the parts, Mélo and Malou have a lot of songs up their sleeves!
