Duo chorégraphique Miroir LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Duo chorégraphique Miroir

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 16:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Par la Compagnie Filao.

Et si on jouait à être quelqu’un d’autre

et si on s’explorait dans nos reflets

et si on se regardait yeux dans les yeux

Mille fois nous pouvons changer,

mille choses nous pouvons danser,

mille facettes nous pouvons regarder.

MIROI? c’est l’histoire de deux êtres qui cherchent à se connaître.

Magnifiques dans leur reflet, ils sont pourtant envahis par la crainte de l’autre et d’eux même, la peur de ne pas être comme il faut.

> Tarifs spectacle adulte 10€ (à partir de 14 ans), étudiant + de 3 à 13 ans inclus 7€, offert (pour les moins de 3 ans). .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

English:

By Compagnie Filao.

Let’s play at being someone else

and explore ourselves in our own reflections

and look into each other’s eyes

A thousand times we can change,

a thousand things we can dance,

a thousand facets we can look at.

MIROI? is the story of two beings seeking to get to know each other.

Magnificent in their reflection, they are nonetheless invaded by the fear of the other and of themselves, the fear of not being as they should be.

