Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge
Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge dimanche 12 avril 2026.
Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard Eglise de la Croupte
La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard organisé le dimanche 12 avril à 17h00 en l’église de La Croupte.
Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard organisé le dimanche 12 avril à 17h00 en l’église de La Croupte. .
La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03
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English : Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard Eglise de la Croupte
Duo Clariano, concert by Sylvie Médigue-Courtin and Thierry Besnard on Sunday 12 April at 5pm in the church of La Croupte.
L’événement Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard Eglise de la Croupte Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lisieux Normandie Tourisme