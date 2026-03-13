Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge

Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard Eglise de la Croupte

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard organisé le dimanche 12 avril à 17h00 en l’église de La Croupte.

Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard organisé le dimanche 12 avril à 17h00 en l’église de La Croupte. .

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03

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English : Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard Eglise de la Croupte

Duo Clariano, concert by Sylvie Médigue-Courtin and Thierry Besnard on Sunday 12 April at 5pm in the church of La Croupte.

L’événement Duo Clariano, concert de Sylvie Médigue-Courtin et Thierry Besnard Eglise de la Croupte Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lisieux Normandie Tourisme