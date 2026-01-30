Duo comique Luc et Charlie Le Patis Le Mans

Duo comique Luc et Charlie

Le Patis 38 Rue d’Eichthal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Prochainement au Cabaret Le Patis. Spectacle humour Luc et Charlie.

La rencontre entre deux personnages complètement déjantés Charlie, impulsif et maladroit vient de rencontrer Luc protecteur et généreux, trop parfois… Ils partagent le rêve d’une vie commune entre travail, amitié voir plus si affinité… Entre la difficulté de penser à bien leurs projets et l’éternelle question de l’amour, ces deux compères finiront par se découvrir et laisser éclater leurs vérités. Un duo désopilant et spectaculaire qui malmène avec tendresse les rouages mystérieux de l’amitié ! .

+33 2 43 87 75 72 cabaretlepatis@orange.fr

English :

Coming soon at Cabaret Le Patis. Luc et Charlie comedy show.

