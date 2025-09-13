Duo Contes et Percussions « Amour, éternité et fortune » Halles Blandouet-Saint Jean

Halles Bourg Blandouet-Saint Jean Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-09-13 18:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Par la Compagnie Nuage de Lune

Que vous croyez que l’amour est éternel (ou pas ! ), si vous pensez que la fortune c’est l’amour pour toujours (ou non !), la compagnie Nuage de lune vous invite à venir écouter ses contes pour petits, grands, rêveurs, amoureux …et chercheurs de trésors .

Tarif: 6 € non adhérents et 5 € adhérents

Après le spectacle, vous pourrez prolonger la soirée car une buvette spéciale apéro sera ouverte !

Animation organisée par l’association « Tous au coin de la rue » .

Halles Bourg Blandouet-Saint Jean 53270 Mayenne Pays de la Loire christineaucoindelarue@gmail.com

