Duo Contes et Percussions « Amour, éternité et fortune »

Halles Bourg Blandouet-Saint Jean Mayenne
Tarif : 6 EUR
Date et horaire :
Début : 2025-09-13 18:00:00
fin : 2025-09-13
Date :
2025-09-13
Par la Compagnie Nuage de Lune
Que vous croyez que l’amour est éternel (ou pas ! ), si vous pensez que la fortune c’est l’amour pour toujours (ou non !), la compagnie Nuage de lune vous invite à venir écouter ses contes pour petits, grands, rêveurs, amoureux …et chercheurs de trésors .
Tarif: 6 € non adhérents et 5 € adhérents
Après le spectacle, vous pourrez prolonger la soirée car une buvette spéciale apéro sera ouverte !
Animation organisée par l’association « Tous au coin de la rue » .
Halles Bourg Blandouet-Saint Jean 53270 Mayenne Pays de la Loire christineaucoindelarue@gmail.com
