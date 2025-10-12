Duo Cordes et Âmes Église Sainte Bénigne Darcey
Duo Cordes et Âmes Église Sainte Bénigne Darcey dimanche 12 octobre 2025.
Duo Cordes et Âmes
Église Sainte Bénigne 1 Rue du Presbytère Darcey Côte-d’Or
Début : 2025-10-12 15:30:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
Au programme
1) Antonio Vivaldi (1678-1741) L’hiver
2) Pablo de Sarasate (1844-1908) Romance andalouse
3) Nicolo Paganini (1782-1840) Sonata concertata in A major Op 61
4) Pablo de Sarasate El canto del ruiseñor Op 29 (le chant du rossignol)
5) Nicolo Paganini Sonata for violin and guitar in A minor Op 64
6) Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20 (Airs bohémiens)
7) Astor Piazzolla (1921-1992) Otono Porteño, Ausencias (en trio avec Manolo Quechon) et Verano Porteno .
+33 6 58 15 77 19 cotedor@horssaisonmusicale.fr
