Duo Cordes et Âmes Église Sainte Bénigne Darcey

Église Sainte Bénigne 1 Rue du Presbytère Darcey Côte-d’Or

Début : 2025-10-12 15:30:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Au programme

1) Antonio Vivaldi (1678-1741) L’hiver

2) Pablo de Sarasate (1844-1908) Romance andalouse

3) Nicolo Paganini (1782-1840) Sonata concertata in A major Op 61

4) Pablo de Sarasate El canto del ruiseñor Op 29 (le chant du rossignol)

5) Nicolo Paganini Sonata for violin and guitar in A minor Op 64

6) Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20 (Airs bohémiens)

7) Astor Piazzolla (1921-1992) Otono Porteño, Ausencias (en trio avec Manolo Quechon) et Verano Porteno .

Église Sainte Bénigne 1 Rue du Presbytère Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 15 77 19 cotedor@horssaisonmusicale.fr

