Duo cordes sensibles avec Cathline Oriol & Rehan Shaikh Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Duo cordes sensibles avec Cathline Oriol & Rehan Shaikh

Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Balade poétique Duo Cordes sensibles



Venez assister à cette création où les mots dansent, entre musique et chansons, entre la vie et l’envie d’inviter l’amour au cœur de nos rues, nos quartiers et pourquoi pas

soyons fous, au cœur du Monde…

.

Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Duo cordes sensibles avec Cathline Oriol & Rehan Shaikh

Balade poétique Duo Cordes sensibles



Come to this creation where words dance, between music and songs, between life and the desire to invite love to the heart of our streets, our neighborhoods and why not?

the heart of the world?

L’événement Duo cordes sensibles avec Cathline Oriol & Rehan Shaikh Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme